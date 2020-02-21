Бородянський відвідав олімпійський центр «Конча-Заспа»

Гостей з МКМС ознайомили з проектами реконструкції будівель центру на Столичному шосе та у Голосіївському парку.

Сьогодні, 21 лютого, Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, його заступник Володимир Шумілін та голова Державного агентства спорту Сергій Левчук відвідали Державний олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа», повідомляє Укрінформ.

У супроводі генерального директора центру Андрія Крилюка делегація міністерства ознайомилась з системою тренувань та помешканнями «Конча-Заспи». Зокрема, відвідали зали де тренуються наші гімнасти, боксери, борці, фехтувальники, важкоатлети. Не оминули своєю увагою також приміщення для реабілітації та водолікувальних процедур.

Візит Бородянського до спорткомплексу "Конча-Заспа" / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Гостей з МКМС ознайомили з проектами реконструкції будівель центру на Столичному шосе та у Голосіївському парку, а також з проектами будівництва плавального олімпійського комплексу, нового ігрового залу та спеціального спального комплексу для спортсменів з обмеженими можливостями.

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Делегація з міністерства зустрілась у актовому залі центру з тренерами та спортсменами. На ній Володимир Бородянський подякував за теплий прийом та оприлюднив кілька новин для наших олімпійців. «Світла атмосфера і за неї дякую вам усім. Хочеться сюди повертатись. Скажу новину, з 1 березня ми підвищуємо норму харчування для спортсменів до 458 гривень. З 1 квітня ця норма збільшиться і для тренерів», - розповів міністр.

Крім цього, Володимир Бородянський пообіцяв оперативно вирішити й інші прохання наших олімпійців. Наприклад, започаткувати в центрі курси англійської мови, запрошувати сюди провідних українських артистів та проводити кіносеанси.

Нагадаємо, столичний Палац спорту з 1 березня 2020 року вдвічі знижує ціну для проведення спортивних заходів. Зокрема, встановлять спеціальний тариф для проведення спортивних заходів федераціями, асоціаціями та іншими спортивними організаціями. Спеціальна вартість Палацу спорту з 1 березня 2020 року складатиме 170 тис. грн.