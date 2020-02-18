МКМС домовилося з телевізійниками щодо висвітлення Олімпіади
Про це повідомив очільник МКМС Володимир Бородянський під час спілкування з журналістами після брифінгу в Кабінеті міністрів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми закінчили великий етап перемовин з телевізійними групами щодо залучення телевізійних груп до висвітлення Олімпіади і промоції олімпійського спорту, промоції наших олімпійців. І на сьогодні найкраща пропозиція, яку ми отримали, якщо казати в рейтингах, то це 22 000 рейтингів, а якщо ці рейтинги перевести в гривні, то це близько 110 млн гривень", - сказав Бородянський.
За його словами, це вдвічі, втричі збільшить охоплення інформацією українців щодо Олімпіади.
Бородянський зазначив, що цьогоріч МКМС прийняло рішення нічого не змінювати в підготовці спортсменів до Олімпіади.
Але, за його словами, цього року підвищили норми харчування та на 100 відсотків забезпечили фінансування в тому обсязі, який потрібен був для якісного проведення Олімпіади. Це фінансування є безперервним та рівномірно розподіленим по року.
Також Бородянський додав, що в МКМС є як системна робота, так і індивідуальна по потребах кожного зі спортсменів.
Як повідомляв Укрінформ, літня Олімпіада в Токіо відбудеться з 24 липня до 9 серпня 2020 року. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.
Фото: twitter