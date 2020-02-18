МКМС домовилося з телевізійниками щодо висвітлення Олімпіади

Міністерство культури, молоді та спорту закінчило перемовини з телевізійними групами щодо їх залучення до висвітлення Олімпійських ігор і промоції олімпійських видів спорту.

Про це повідомив очільник МКМС Володимир Бородянський під час спілкування з журналістами після брифінгу в Кабінеті міністрів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми закінчили великий етап перемовин з телевізійними групами щодо залучення телевізійних груп до висвітлення Олімпіади і промоції олімпійського спорту, промоції наших олімпійців. І на сьогодні найкраща пропозиція, яку ми отримали, якщо казати в рейтингах, то це 22 000 рейтингів, а якщо ці рейтинги перевести в гривні, то це близько 110 млн гривень", - сказав Бородянський.

За його словами, це вдвічі, втричі збільшить охоплення інформацією українців щодо Олімпіади.

Бородянський зазначив, що цьогоріч МКМС прийняло рішення нічого не змінювати в підготовці спортсменів до Олімпіади.

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Але, за його словами, цього року підвищили норми харчування та на 100 відсотків забезпечили фінансування в тому обсязі, який потрібен був для якісного проведення Олімпіади. Це фінансування є безперервним та рівномірно розподіленим по року.

Також Бородянський додав, що в МКМС є як системна робота, так і індивідуальна по потребах кожного зі спортсменів.

Як повідомляв Укрінформ, літня Олімпіада в Токіо відбудеться з 24 липня до 9 серпня 2020 року. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

Фото: twitter