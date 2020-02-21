Цуренко припинила змагання на турнірі WTA в Досі на старті кваліфікації

Українська тенісистка Леся Цуренко зазнала поразки на старті відбіркового етапу турніру Qatar Total Open (WTA Premier 5) із призовим фондом 3 млн 240 тисяч 445 доларів у Досі (Катар).

Поєдинок Леся Цуренко (Україна) - Грет Міннен (Бельгія, 16) першого кола кваліфікації завершився з рахунком 6:3, 4:6, 1:6. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин. У другому сеті українська тенісистка відігралася з рахунку 0:2 і взяла 3 гейми поспіль, після чого їй вдалося виграти лише 2 гейми.

Цуренко вдруге стартувала в Досі з кваліфікації: 2012 року їй також не вдалося пробитися в основну сітку.

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Змагання в основній сітці, де Україну представлятимуть Еліна Світоліна і Даяна Ястремська, стартують 24 лютого і триватимуть до 1 березня.

Фото: Shenzhen Open