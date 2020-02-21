Українка Костюк вийшла до півфіналу турніру ITF в Каїрі

Українська тенісистка Марта Костюк здобула у п'ятницю право виступати у півфіналі одиночної сітки турніру ITF в столиці Єгипту із призовим фондом у 60 тис дол.

В 1/4 фіналу 17-річна киянка (№168 WTA) легко обіграла Ізабеллу Шинікову з Болгарії (167) - 6:1, 6:3, повідомляє Укрінформ. Поєдинок тривав 55 хвилин. Читайте також: Снігур вийшла до чвертьфіналу турніру ITF у Каїрі Наступна суперниця Костюк визначиться після сьогоднішнього матчу між українкою Дар'єю Снігур (231) та Єленою Габріелою Русе з Румунії (178).