Снігур вийшла до чвертьфіналу турніру ITF у Каїрі
Укрінформ
Українська тенісистка Дар'я Снігур виступить в 1/4 фіналу одиночної сітки турніру ITF у столиці Єгипту із призовим фондом 60 тис дол.
У матчі другого раунду 17-річна киянка (№231 WTA) виграла перший сет у 97-й "ракетку" світу Ірини Бегу з Румунії - 6:4. Після цього опонентка відмовилася від подальшої боротьби, повідомляє Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 54 хвилини.
Суперницею Дар'ї у чвертьфіналі буде ще одна румунська тенісистка - Олена Габріела Русе (178), яка посіяна під 8-м номером.