Снігур вийшла до чвертьфіналу турніру ITF у Каїрі

Українська тенісистка Дар'я Снігур виступить в 1/4 фіналу одиночної сітки турніру ITF у столиці Єгипту із призовим фондом 60 тис дол.

У матчі другого раунду 17-річна киянка (№231 WTA) виграла перший сет у 97-й "ракетку" світу Ірини Бегу з Румунії - 6:4. Після цього опонентка відмовилася від подальшої боротьби, повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 54 хвилини.

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Суперницею Дар'ї у чвертьфіналі буде ще одна румунська тенісистка - Олена Габріела Русе (178), яка посіяна під 8-м номером.