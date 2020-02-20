Марченко зіграє у двох чвертьфіналах на турнірі АТР в Італії

Український тенісист Ілля Марченко виступить в 1/4 фіналу одиночной сітки турніру ATP Challenger Tour в італійському місті Бергамо.

У третьому раунді українець (№253 ATP) обіграв Романа Сафіулліна (Росія, 174), посіяного под 12-м номером. Після першого сету (7:5 - на користь Іллі) суперник знявся з матчу, повідомляє Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 48 хвилин.

У чвертьфіналі Марченко зустрінеться з переможцем матчу Баптіст Крепатт (Франція, 365)/Даніель Міхальський (Польша 435).

Характерно, що у парній сітці партнером Марченка у Бергамо є саме Сафіуллін. У першому колі тенісисти пройшли дует Марко Трунджелліті (Аргентина)/Лоренцо Джустіно (Італія).

У чвертьфіналі вони зустрінуться з парою Лука Маргаролі (Швейцарія)/Андреа Вавассорі (Італія).

Турнір завершиться 23 лютого.