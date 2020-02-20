Сестри Кіченок обіграли китайсько-російську пару на турнірі WTA в ОАЕ
Укрінформ
Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок вийшли до чвертьфіналу парної сітки турніру WTA Premier у Дубаї (ОАЕ) із загальним призовим фондом 2 млн 529 тис 840 дол.
У матчі другого кола дніпрянки обіграли китайсько-російський дует Дуань Ін'ін/Вероніка Кудерметова, посіяний під 7-м номером: 6;7 (3:7), 7:5, 10:7, повідомляє Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 1 година 35 хвилин.
Наступними суперницями сестер Кіченок стане канадсько-китайський тандем Габріела Дабровські/Чжан Шуай, який має 4-й номер посіву.