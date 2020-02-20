Цуренко увійшла до списку учасниць кваліфікації турніру WTA Premier 5 у Досі

Українська тенісистка Леся Цуренко увійшла до списку учасниць відбіркової сітки турніру WTA Premier 5 у Досі (Катар).

Це стало можливим після відмови від участі 20-ї “ракетки” світу Анжелік Кербер, що виступає за Німеччину. Про це повідомляє БТУ.

Минулими вихідними Лесі Цуренко, яка наразі посідає 126 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації, не вдалося виграти турнір Міжнародної федерації тенісу (ITF) ZED Open Women's Tennis у Каїрі (Єгипет) із призовим фондом 100 тисяч доларів. У фіналі змагань вона у трьох сетах поступилася румунці Ірині Бегу (№118) - 4:6, 6:3, 2:6.

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Нагадаємо, що в основній сітці турніру Qatar Total Open (WTA Premier 5) із призовим фондом 2 млн 939 тис. 695 доларів виступлять Еліна Світоліна і Даяна Ястремська. Змагання стартують 23 лютого.