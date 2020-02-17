Світоліна опустилася на 6 місце в оновленому рейтингу WTA

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна втратила дві позиції в оновленому 17 лютого рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Наразі Еліна Світоліна посідає 6 місце у світовій класифікації. Про це повідомляє БТУ.

Минулого тижня Еліна Світоліна програла чвертьфінальний поєдинок на турнірі Thailand Open (WTA International) із призовим фондом 275 тисяч доларів.

Також на 2 позиції за підсумками тижня опустилися Катерина Козлова (№89 WTA) і Катаріна Завацька (№105 WTA). Леся Цуренко поліпшила своє становище на 3 рядки і розташувалася на 126 місці.

Очолює рейтинг 23-річна австралійська тенісистка Ешлі Барті. Сімона Халеп посідає 2 місце, Кароліна Плішкова - 3-е.

У чемпіонській гонці лідером серед українських тенісисток є Даяна Ястремська - 17 місце. Еліна Світоліна наразі посідає 51 місце. Також до топ-100 WTA Race входить Ангеліна Калініна - 56 місце.

У трійці лідерів знаходяться Софія Кенін (США), Гарбінє Мугуруса (Іспанія) і Ешлі Барті (Австралія).

Фото: Jimmie48 Tennis Photography