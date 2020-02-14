Світоліна поступилася Хібіно у чвертьфіналі турніру WTA у Хуахіні
Укрінформ
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна програла 14 лютого японці Нао Хібіно у чвертьфіналі турніру WTA в Хуахіні (Таїланд) із призовим фондом 275 тис дол.
Зустріч відповідно 4-ї та 84-ї тенісисток рейтингу WTA завершилася з рахунком 4:6, 2:6, повідомляє Укрінформ.
Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин.
На стадії півфіналу суперницею Хібіно стане переможниця сьогоднішнього поєдинку між китаянкою Цян Ван (№27 WTA) та Леоні Кунг (283) зі Швейцарії.
Другу півфінальну пару складуть румунка Патриція Марія Тіг (105) та Магда Лінетт (42) з Польщі.
Змагання у Хуахіні завершаться 16 лютого.