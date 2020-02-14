Світоліна поступилася Хібіно у чвертьфіналі турніру WTA у Хуахіні

Світоліна поступилася Хібіно у чвертьфіналі турніру WTA у Хуахіні

Укрінформ
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна програла 14 лютого японці Нао Хібіно у чвертьфіналі турніру WTA в Хуахіні (Таїланд) із призовим фондом 275 тис дол.

Зустріч відповідно 4-ї та 84-ї тенісисток рейтингу WTA завершилася з рахунком 4:6, 2:6, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин.

На стадії півфіналу суперницею Хібіно стане переможниця сьогоднішнього поєдинку між китаянкою Цян Ван (№27 WTA) та Леоні Кунг (283) зі Швейцарії.

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Другу півфінальну пару складуть румунка Патриція Марія Тіг (105) та Магда Лінетт (42) з Польщі.

Змагання у Хуахіні завершаться 16 лютого.

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