Теніс: Цуренко обіграла Аррубаррену у чвертьфіналі турніру в Каїрі

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до півфіналу одиночний змагань турніру ITF із призовим фондом 100 тис дол ZED Open Women's Tennis у столиці Єгипту.

У п'ятницю українка (№129 WTA) у двох сетах здолала іспанку Лару Аррубаррену-Весіно (150) - 7:6 (8:6), 6:2, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 1 годину 34 хвилини.

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Раніше українский тенісний дует Марта Костюк/Леся Цуренко здобув у Каїрі право виступати у півфіналі парного розряду.