Теніс: Цуренко обіграла Аррубаррену у чвертьфіналі турніру в Каїрі
Укрінформ
Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до півфіналу одиночний змагань турніру ITF із призовим фондом 100 тис дол ZED Open Women's Tennis у столиці Єгипту.
У п'ятницю українка (№129 WTA) у двох сетах здолала іспанку Лару Аррубаррену-Весіно (150) - 7:6 (8:6), 6:2, повідомляє Укрінформ.
Поєдинок тривав 1 годину 34 хвилини.
Раніше українский тенісний дует Марта Костюк/Леся Цуренко здобув у Каїрі право виступати у півфіналі парного розряду.