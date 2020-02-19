Завацька потрапила до основної сітки турніру WTA в Акапулько
Укрінформ
Українська тенісистка Катаріна Завацька наступного тижня зіграє на турнірі WTA в Акапулько (Мексика).
Про це повідомляє БТУ.
“Після кількох відмов українка увійшла до числа тенісисток, які зіграють в основній сітці змагань в Акапулько”, - йдеться в повідомленні.
Також, завдяки цим відмовам, до кваліфікації Abierto Mexicano Telcel потрапила Ангеліна Калініна.
Нагадаємо, що за "захищеним" рейтингом на турнір заявилася Катерина Бондаренко, а Катерина Козлова відмовилася від участі у змаганнях.
Турнір WTA International Hard із призовим фондом 251 тисяча 750 доларів стартує в Акапулько 24 лютого.