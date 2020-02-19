Завацька потрапила до основної сітки турніру WTA в Акапулько

Українська тенісистка Катаріна Завацька наступного тижня зіграє на турнірі WTA в Акапулько (Мексика).

Про це повідомляє БТУ.

“Після кількох відмов українка увійшла до числа тенісисток, які зіграють в основній сітці змагань в Акапулько”, - йдеться в повідомленні.

Також, завдяки цим відмовам, до кваліфікації Abierto Mexicano Telcel потрапила Ангеліна Калініна.

Нагадаємо, що за "захищеним" рейтингом на турнір заявилася Катерина Бондаренко, а Катерина Козлова відмовилася від участі у змаганнях.

Читайте також: Світоліна залишається на 6 місці у рейтингу WTA

Турнір WTA International Hard із призовим фондом 251 тисяча 750 доларів стартує в Акапулько 24 лютого.