Ліга Європи УЄФА: перші результати 1/16 фіналу

У другому за престижністю єврокубковому турнірі футбольних клубів континенту розпочалася вирішальна фаза плей-офф - на вибування.

Як повідомляв Укрінформ, у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький "Шахтар" у Харкові обіграв португальську "Бенфіку" (2:1) і перервав 7-матчеву серію без перемог в єврокубках (4 нічиї, 3 поразки) на своєму полі.

Результати перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи:

"Шахтар" (Донецьк, УКРАЇНА) - "Бенфіка" (Португалія) - 2:1

"Вулвергемптон" (Англія) - "Еспаньйол" (Іспанія) - 4:0

"Спортинг" (Португалія) - "Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - 3:1

"Хетафе" (Іспанія) - "Аякс" (Голландія) - 2:0

"Баєр" (Німеччина) - "Порту" (Португалія) - 2:1

"Копенгаген" (Данія) - "Селтік" (Шотландія) - 1:1

АПОЕЛ (Кіпр) - "Базель" (Швейцарія) - 0:3

ЧФР (Румунія) - "Севілья" (Іспанія) - 1:1

"Олімпіакос" (Греція) - "Арсенал" (Англія) - 0:1

"Алкмаар" (Голландія) - ЛАСК (Австрія) - 1:1

"Брюгге" (Бельгія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 1:1

"Лудогорець" (Болгарія) - "Інтер" (Італія) - 0:2

"Айнтрахт" (Німеччина) - "Зальцбург" (Австрія) - 4:1

"Вольфсбург" (Німеччина) - "Мальме" (Швеція) - 2:1

"Рома" (Італія) - "Гент" (Бельгія) - 1:0

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Брага" (Португалія) - 3:2.

Поєдинки у відповідь пройдуть 27 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу - 28 лютого.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи 2019/20 відбудеться 27 травня в Гданську (Польща) на однойменному стадіоні.