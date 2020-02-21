Ліга Європи УЄФА: перші результати 1/16 фіналу
Як повідомляв Укрінформ, у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький "Шахтар" у Харкові обіграв португальську "Бенфіку" (2:1) і перервав 7-матчеву серію без перемог в єврокубках (4 нічиї, 3 поразки) на своєму полі.
Результати перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи:
"Шахтар" (Донецьк, УКРАЇНА) - "Бенфіка" (Португалія) - 2:1
"Вулвергемптон" (Англія) - "Еспаньйол" (Іспанія) - 4:0
"Спортинг" (Португалія) - "Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - 3:1
"Хетафе" (Іспанія) - "Аякс" (Голландія) - 2:0
"Баєр" (Німеччина) - "Порту" (Португалія) - 2:1
"Копенгаген" (Данія) - "Селтік" (Шотландія) - 1:1
АПОЕЛ (Кіпр) - "Базель" (Швейцарія) - 0:3
ЧФР (Румунія) - "Севілья" (Іспанія) - 1:1
"Олімпіакос" (Греція) - "Арсенал" (Англія) - 0:1
"Алкмаар" (Голландія) - ЛАСК (Австрія) - 1:1
"Брюгге" (Бельгія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 1:1
"Лудогорець" (Болгарія) - "Інтер" (Італія) - 0:2
"Айнтрахт" (Німеччина) - "Зальцбург" (Австрія) - 4:1
"Вольфсбург" (Німеччина) - "Мальме" (Швеція) - 2:1
"Рома" (Італія) - "Гент" (Бельгія) - 1:0
"Рейнджерс" (Шотландія) - "Брага" (Португалія) - 3:2.
Поєдинки у відповідь пройдуть 27 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу - 28 лютого.
Нагадаємо, фінал Ліги Європи 2019/20 відбудеться 27 травня в Гданську (Польща) на однойменному стадіоні.