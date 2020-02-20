"Мотор" програв у Запоріжжі "Віве Кельце" в гандбольній Лізі чемпіонів

Гандболісти запорізького "Мотора" 20 лютого поступилися у домашньому матчі Ліги чемпіонів польському клубу "Віве Кельце".

Результат зустрічі на майданчику запорізької арени "Юність" - 26:33 (14:19), повідомляє Укрінформ.

Цей поєдинок відкрив 13-й тур найпрестижнішого гандбольного євротурніру. Для чемпіона України матч не мав великого турнірного значення, оскільки шанси на плейофф "Мотор" втратив у попередній зустрічі. Поляки, у свою чергу, забезпечили собі вихід до наступної стадії ЛЧ і боролися за більш вигідну позицію у матчах "на виліт".

Нагадаємо, у групі В вже визначилися 6 клубів з восьми, які вийшли до плейофф турніру. Це - "Кіль" (Німеччина) - 20 очок (після 12-ти ігор), "Веспрем" (Угорщина) - 16 (12), "Віве Кельце" - 16 (13), "Монпельє" (Франція) - 15 (12), "Вардар" (Північна Македонія) - 11 (12) та "Порту" (Португалія) - 10 (12). Поза плейофф залишилися БГК ім. Мєшкова (Білорусь) - 6 очок (12) та "Мотор" - 4 (13).