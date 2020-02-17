«Мотор» призначив нового головного тренера

Гінтарас Савукінас очолить запорізький клуб влітку.

Гандбольний клуб «Мотор» (Запоріжжя) оголосив про призначення нового головного тренера. Чемпіонів України очолить литовський фахівець Гінтарас Савукінас, який в минулому працював зі збірною Литви, клубами Ісландії, Білорусі і Норвегії, повідомляє сайт «Мотора».

З 2016-го Савукінас працює головним тренером постійного учасника Ліги чемпіонів фінського клубу «Кокс».

Контракт «Мотора» з литовським тренером, якому 18 лютого виповниться 49 років, почне дію з 1-го липня 2020 року. Угода розрахована на два роки.

Нагадаємо, після звільнення на початку листопада 2019 року Миколи Степанця, «Мотор» грає під керівництвом виконуючого обов'язки головного тренера Ростислава Ланевича.

20 лютого в 13-му турі Ліги чемпіонів «Мотор» вдома прийматиме польський «Віве Кельце».