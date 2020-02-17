«Мотор» призначив нового головного тренера

«Мотор» призначив нового головного тренера

Укрінформ
Гінтарас Савукінас очолить запорізький клуб влітку.

Гандбольний клуб «Мотор» (Запоріжжя) оголосив про призначення нового головного тренера. Чемпіонів України очолить литовський фахівець Гінтарас Савукінас, який в минулому працював зі збірною Литви, клубами Ісландії, Білорусі і Норвегії, повідомляє сайт «Мотора».

З 2016-го Савукінас працює головним тренером постійного учасника Ліги чемпіонів фінського клубу «Кокс».

Контракт «Мотора» з литовським тренером, якому 18 лютого виповниться 49 років, почне дію з 1-го липня 2020 року. Угода розрахована на два роки.

Читайте також: "Мотор" програв у Скоп'є "Вардару" в гандбольній Лізі чемпіонів

Нагадаємо, після звільнення на початку листопада 2019 року Миколи Степанця, «Мотор» грає під керівництвом виконуючого обов'язки головного тренера Ростислава Ланевича.

20 лютого в 13-му турі Ліги чемпіонів «Мотор» вдома прийматиме польський «Віве Кельце».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-