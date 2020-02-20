Український боксер Хижняк отримав голосуюче місце у Виконкомі AIBA

Міжнародна боксерська Асоціація (AIBA) вперше в історії затвердила постійних представників боксерів для включення до складу Виконкому.

Дві квотні посади будуть заповнені Головою та Заступником Голови Комісії атлетів AIBA, яка була створена минулого року. Голосуючі місця у Виконавчому комітеті AIBA отримають український боксер Олександр Хижняк та Ірма Теста з Італії. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Результати обрання боксерів, яке відбулося 17 лютого 2020 року під час засідання Виконавчого комітету AIBA у Будапешті, прокоментував президент EUBC Франко Фальчінеллі.

“Вітаю двох європейських боксерів Олександра Хижняка з України та Ірму Тесту з Італії з тим, що вони були обрані до Виконавчого комітету AIBA як представники Комісії атлетів AIBA. Саша та Ірма, ваші приготування до олімпійського турніру Токіо-2020 як боксерів - очевидний пріоритет. Однак ви повинні з гордістю прийняти та цінувати цей історичний результат виборів, що свідчить про те, наскільки колеги боксери з усього світу шанують вас. У цей складний період вони розраховують на те, щоб ви взяли на себе цю відповідальність за представлення спільноти спортсменів у виконавчому органі Міжнародної асоціації боксу та сприяли вирішенню питань всередині організації.

Чудово мати таких видатних представників чоловічого та жіночого боксу у складі Виконкому. Удачі вам обом у завоюванні олімпійських медалей, а також у Вашій новій представницькій ролі”, - сказав Фальчінеллі.

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Нагадаємо, 24-річний український боксер Олександр Хижняк виступає у ваговій категорії 75 кг. Серед його здобутків – перемоги на чемпіонаті Європи, чемпіонаті світу, Європейських іграх. Має звання Заслуженого майстра спорту України. У липні минулого року Президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом "За заслуги" ІІ ступеня, а в серпні Полтавська міська рада одноголосно ухвалила рішення про нагородження одного з найкращих боксерів сучасності відзнакою "Почесний громадянин міста Полтава".