Український боксер Олександр Хижняк став почесним громадянином Полтави

Одного з кращих боксерів сучасності, чемпіона світу, Європи та Європейських ігор Олександра Хижняка нагородили відзнакою "Почесний громадянин міста Полтава".

5 серпня Полтавська міська рада одноголосно ухвалила відповідне рішення. Про це повідомляє Poltavske.tv.

“Згідно з документом, Хижняка відзначили за видатні заслуги перед територіальною громадою міста у розвитку галузі фізичної культури і спорту, активну громадську діяльність та особистий внесок у популяризацію здорового способу життя, високі досягнення у спорті та авторитетність на світовій арені спорту”, - йдеться в повідомленні.

На своїй сторінці в одній із соціальних мереж Олександр Хижняк подякував депутатам міської ради за підтримку спортсменів Полтавщини. "Хочу подякувати депутатам міської ради та всім, хто підтримав подання на вручення мені звання Почесного громадянина міста. Люблю своє місто і пишаюся цією високою відзнакою. Дякую міській та обласній владі за підтримку спортсменів Полтавщини" - цитує Хижняка пресслужба Федерації боксу України.

Відео інтерв'ю Хижняка "ІРТ Полтава":

Український боксер Олександр Хижняк виступає у ваговій категорії 75 кг. Серед його здобутків – перемоги на чемпіонаті Європи, чемпіонаті світу, Європейських іграх. Має звання Заслуженого майстра спорту України.

Нагадаємо, 16 липня Президент України Володимир Зеленський нагородив Олександра Хижняка орденом "За заслуги" ІІ ступеня.