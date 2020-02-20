“Ман Сіті” може виступити в Лізі чемпіонів наступного сезону попри заборону УЄФА

Англійський футбольний клуб “Манчестер Сіті” може виступити наступного сезону в Лізі чемпіонів попри дворічну заборону від УЄФА.

Це стане можливим, якщо клуб звернеться з проханням до Спортивного арбітражного суду (CAS) призупинити дію бану на час розгляду апеляції. Про це повідомляє Sport Arena.

Минулого тижня стало відомо, що клуб українського захисника Олександра Зінченка “Манчестер Сіті” відсторонений від участі в Лізі чемпіонів на два наступні сезони (2020/21 і 2021/22) через порушення правил фінансового фейр-плей.

“Ман Сіті” в заяві на своєму офіційному сайті повідомив, що клуб оскаржить рішення Судової палати УЄФА в Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні. За інформацією Reuters, клуб має право попросити Спортивний арбітражний суд (CAS) призупинити дію бану на час розгляду апеляції.

Якщо суд не встигне винести рішення до моменту жеребкування нового турніру Ліги чемпіонів, клуб із Манчестера може пропустити турнір.

Жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 відбудеться 9 червня.

Як повідомлялося, головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола не збирається залишати клуб улітку, незважаючи на заборону УЄФА на участь в єврокубках. Вчора його підопічні "в суху" обіграли “Вест Гем” (2:0) у перенесеному матчі 26 туру АПЛ.

Фото: ВВС