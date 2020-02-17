Гвардіола залишиться в "Манчестер Сіті" до закінчення контракту

Головний тренер англійської футбольної команди "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола не збирається залишати клуб улітку незважаючи на заборону УЄФА на участь в єврокубках.

Іспанець заявив, що він відданий клубу і не піде до кінця контракту, повідомляє Sky Sports.

Угода Гвардіоли розраховано до кінця сезону 2021 року. До слова, протягом усієї свєї тренерської кар'єри іспанець ніколи не розривав контракт достроково.

Раніше стало відомо, що, незважаючи на заборону на участь в єврокубках, вінгер "Манчестер Сіті" Рахім Стерлінг також планує залишитися в команді. Керівництво клубу упевнене, що зможе добитися відміни заборони на єврокубки, і щодня інформує гравців про хід процедури апеляції на це рішення.

Нині команда перебуває на другому місці турнірної таблиці АПЛ.

Нагадаємо, 14 лютого Арбітражна палата УЄФА з фінансового контролю відсторонила "Манчестер Сіті" від єврокубків на два роки за порушення правил фінансового фейрплей. Клуб також зобов'язали виплатити штраф у 30 мільйонів євро.