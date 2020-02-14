«Ман Сіті» виключений з Ліги чемпіонів на два наступні сезони

Клуб Олександра Зінченка покараний за недотримання правил фінансового фейр-плей.

«Манчестер Сіті» відсторонений від участі в Лізі чемпіонів на два наступні сезони (2020/21 і 2021/22) через порушення правил фінансового фейр-плей, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Також «городяни» оштрафовані на 30 мільйонів євро.

Судова палата органу УЄФА з фінансового контролю за клубами розглянувши всі докази встановила, що «Ман Сіті» допустив серйозні порушення правил ФФП. Також «городяни» ввели в оману УЄФА і не співпрацювали з представниками Судової палати в розслідуванні справи.

«Ман Сіті» в заяві на офіційному сайті клубу повідомив, що клуб оскаржить рішення Судової палати УЄФА в Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні.

У травні минулого року Слідча палата органу УЄФА з фінансового контролю за клубами заявила про недотримання «городянами» правил реєстрації футболістів і принципів фінансового фейр-плей.

Нагадаємо, «Ман Сіті» йде на другому місці АПЛ, поступаючись «Ліверпулю» 22 очками. 26 лютого «городяни» зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів проти «Реала» (Мадрид).