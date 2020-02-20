Футболісти “Манчестер Сіті” всуху перемогли “Вест Гем” у перенесеному матчі АПЛ

Футболісти “Манчестер Сіті” “в суху” перемогли “Вест Гем” у 26 турі англійської Прем’єр-ліги.

Поєдинок “Манчестер Сіті” - “Вест Гем” відбувся вчора ввечері й завершився з рахунком 2:0.

Голами відзначилися Родрі (на 30-й хвилині) та Де Брюйне (62).

Як повідомлялося, український півзахисник "Вест Гема" Андрій Ярмоленко ще не готовий вийти на поле і продовжує відновлення після травми стегна. Його повернення до гри очікується в матчі проти “Ліверпуля”, який відбудеться 24 лютого.

Матч 26 туру чемпіонату Англії (АПЛ) між “Манчестер Сіті” і “Вест Гемом” був перенесений через шторм “Кіара”. Відповідне рішення прийняв фахівець з безпеки клубу після консультацій з офіційними особами обох команд.

Фото: Getty Images