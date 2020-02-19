Ярмоленко продовжує відновлення після травми — наставник “Вест Гема”

Український вінгер англійського футбольного клубу “Вест Гем” Андрій Ярмоленко пропустить сьогоднішній матч АПЛ проти “Манчестер Сіті”.

Андрій Ярмоленко наразі не готовий вийти на поле і продовжує відновлення після травми стегна. Про це повідомив головний тренер “Вест Гема” Девід Моєс.

“Ярмоленко все ще відновлюється після травми. Він тренується і відчуває себе краще”, - цитує Девіда Моєса Sport Arena.

Повернення Ярмоленка до гри очікується в матчі проти “Ліверпуля”, який відбудеться 24 лютого.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Ярмоленко травмував привідний м'яз стегна. Востаннє півзахисник збірної України з футболу виходив на поле 14 грудня у грі з “Саутгемптоном”. Всього ж у нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв у 15 матчах за “Вест Гем”, забив 3 м'ячі і зробив 1 результативну передачу.

Сьогодні, 19 лютого, “Вест Гем” і “Манчестер Сіті” зіграють перенесений матч 26 туру англійської Прем'єр-ліги.