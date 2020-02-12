Зарплата Ярмоленка найбільша у "Вест Гемі"

Український півзахисник англійського футбольного клубу “Вест Гем” Андрій Ярмоленко є найбільш високооплачуваним гравцем лондонської команди.

За даними порталу Spotrac.com, Андрій Ярмоленко отримує 115 тис. фунтів (136,5 тис. євро) на тиждень, а його річна зарплата становить 5,98 млн фунтів (7,09 млн євро).

Друге місце за цим показником посідає Джек Вілшер - 5,2 млн фунтів на рік, третє - Феліпе Андерсон (4,42 млн фунтів).

Нагадаємо, влітку 2017 року півзахисник збірної України з футболу Андрій Ярмоленко перейшов із київського "Динамо" в дортмундську “Боруссію”. За даними ЗМІ, його трансфер коштував 25 - 30 млн євро. За "Боруссію" він виступав у 2017 - 2018 роках, а зараз є гравцем "Вест Гема".

У грудні Ярмоленко травмував привідний м'яз стегна і наразі завершує процес відновлення.

У нинішньому сезоні він зіграв 15 поєдинків за “Вест Гем” в АПЛ. В його активі 3 голи і 1 результативна передача.

Фото: dynamo.kiev.ua