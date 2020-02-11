Трансфер Ярмоленка: у Києві судитимуть двох осіб за шахрайство

Столичні слідчі завершили досудове розслідування за фактом шахрайських дій з коштами платежу солідарності за трансфер футболіста і направили обвинувальний акт у справі до суду.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

"Обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням співзасновника та голови правління громадської організації скеровано до суду для подальшого розгляду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідче управління Головного управління Нацполіції в м. Києві за процесуального керівництва прокуратури м. Києва завершило досудове розслідування за фактом шахрайського заволодіння грішми, що призначалися для дитячо-юнацької школи за трансфер спортсмена.

Правоохоронці встановили, що у 2017 році був укладений договір про перехід гравця з футбольного клубу Української Прем’єр-ліги до одного з німецьких клубів Бундесліги.

Так, згідно з умовами контракту, між клубами до спеціалізованої дитячо-юнацької школи, де навчався спортсмен, мала надійти частина платежу солідарності, однак платіж перерахували одній із ГО зі співзвучною назвою, яка не мала відношення до спортсмена.

За даними поліції, у такий спосіб дитячій спортивній школі було заподіяно матеріальну шкоду у розмірі понад 5 млн грн.

За результатами вивчення матеріалів про перерахунок коштів столичні слідчі повідомили про підозру співзасновнику та голові правління ГО у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

"Вжитими заходами в ході слідства частково відшкодовані завдані збитки на суму понад 3,5 млн грн, обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду м. Києва", - уточнюється у повідомленні.

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За даними ЗМІ, йдеться про перехід півзахисника Андрія Ярмоленка з ФК "Динамо" у "Боруссію Дортмунд".

Влітку 2017 року Ярмоленко перейшов із "Динамо" в дортмундську Боруссію. За даними ЗМІ, трансфер коштував від 25 млн до 30 млн євро.

Ярмоленко є вихованцем СДЮШОР "Юність" у Чернігові, а платіж солідарності за його трансфер з "Динамо" в "Боруссію" був отриманий ГО "Чернігівський обласний футбольний клуб "Юність", яка не має відношення до СДЮШОР "Юність".

Ярмоленко виступав за "Боруссію" з 2017-го по 2018 рік. Зараз він є футболістом англійського "Вест Гема".

Фото: Sky Sports