Повернення українського півзахисника до тренувань відкладається.

Головний тренер «Вест Гема» Девід Мойєс повідомив, що півзахисник Андрій Ярмоленко пропустить ще три тижні. Українець продовжує відновлення після травми стегна, повідомляє офіційний сайт клубу.

«Ярмоленко, ймовірно, пропустить три тижні», - заявив Мойєс. Раніше Мойєс казав, що Ярмоленку зробили ще одну ін'єкцію в стегно. Наставник сподівався, що вінгер збірної України незабаром повернеться в загальну групу команди.

У грудні минулого року Ярмоленко травмував привідний м'яз стегна. Останній раз Андрій виходив на поле 14 грудня в матчі 17-го туру АПЛ проти «Саутгемптона» (1:0).

У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв 15 поєдинків за «Вест Гем» в АПЛ. В його активі три голи і одна результативна передача.

«Вест Гем» йде на 16-му місці турнірної таблиці АПЛ, від зони вильоту клуб з Лондона відокремлює одне очко.