Ярмоленко приєднається до загальної групи “Вест Гема” 1 лютого - ЗМІ

Український півзахисник англійського футбольного клубу “Вест Гем” Андрій Ярмоленко планує завершити своє відновлення після травми м'яза стегна у січні.

Як стало відомо Zbirna.com, Андрій Ярмоленко планує приступити до тренувань в загальній групі з 1 лютого.

Таким чином, 30-річний півзахисник збірної України точно пропустить найближчі чотири матчі АПЛ і, можливо, вийде на поле 8 лютого у виїзному матчі проти “Манчестер Сіті”.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні АПЛ Андрій Ярмоленко провів 15 матчів, в яких відіграв 827 хвилин. За цей час він відзначився 3 голами і 1 результативною передачею. Востаннє футболіст виходив на поле 14 грудня минулого року.

Фото: whufc.com