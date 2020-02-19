Кубок Європи: “Київ-Баскет” перший матч проти “Каршияки” зіграє вдома 4 березня
Перший поєдинок двоматчевого протистояння команди проведуть у Києві. Він відбудеться 4 березня у СК “Венето” і розпочнеться о 19.30. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Матч у відповідь пройде у місті Ізмір 11 березня. Його початок - о 19.00.
У 14 матчах Кубка Європи баскетболісти “Каршияки” зазнали лише однієї поразки - від бельгійського “Шарлеруа” і посіли перше місце в групі, підопічні Айнарса Багатскіса у своїй групі були другими.
Нагадаємо, що в 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА змагатимуться:
"Бахчешехір" (Туреччина) – "Вентспілс" (Латвія);
"Баккен Беарс" (Данія) – "Цмокі-Мінськ" (Білорусь);
"Київ-Баскет" (Україна) – "Каршияка" (Туреччина);
"Клуж" (Румунія) – "Байройт" (Німеччина).
Фото: kyiv-basket.com.ua