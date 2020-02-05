"Київ-Баскет" зіграє з БК "Пінар Каршияка" в 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА

Український баскетбольний клуб "Київ-Баскет", який достроково забронював місце у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА, зустрінеться з турецькою командою "Пінар Каршияка".

У заключному, шостому турі другого етапу групового турніру Кубка Європи ФІБА Київ-Баскет" у столичному Палаці спорту програв латвійському "Вентспілсу" - 80:88 (15:23, 24:18, 15:20, 26:27), повідомляє Укрінформ. Найрезультативнішим у складі господарів став форвард киян Сергій Павлов, в активі якого 19 очок. В матчі аутсайдерів квартету К угорський "Керменд" вдома здобув вольову перемогу над голландською командою "Зволле" - 87:80 (18:23, 19:21, 25:26, 25:10). Підсумкове турнірне становище: "Вентспілс" - 11 очок, "Київ-Баскет" - 10, "Керменд" - 9, "Зволле" - 6. Читайте також: Суперліга: «Хімік» переміг «Запоріжжя», «Прометей» обіграв «Одесу» В 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА "Київ-Баскет" двічі зіграє з переможцем квартету L турецьким клубом "Пінар Каршияка". Фото: fiba.basketball.