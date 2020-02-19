Український боксер Бурсак може отримати іншого суперника на бій 22 лютого
Укрінформ
Український боксер другої середньої ваги Максим Бурсак, швидше за все, отримає іншого суперника на бій, який відбудеться 22 лютого в рамках вечора боксу в Броварах (Київщина).
Як стало відомо Luckypunch.net, представник Нікарагуа Пабло Мендоса не може вилетіти в Україну через проблеми з документами.
Замість нього опонентом Максима Бурсака може стати росіянин Максим Смирнов.
Остаточно ситуація проясниться протягом найближчих днів.
Як повідомлялося, 7 грудня 2019 року Макс Бурсак поступився в рейтинговому поєдинку екс-чемпіону світу за версією IBF канадцю Давиду Лем'є. Бій відбувся в Монреалі (Канада) і тривав 10 раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням віддали перемогу Лем'є: 94:93, 93:94, 94:93.
Також Бурсак анонсував підписання контракту відразу на два бої проти Лем'є. Попередньо проведення матчу-реваншу відбудеться в квітні.