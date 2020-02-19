Український боксер Бурсак може отримати іншого суперника на бій 22 лютого

Український боксер другої середньої ваги Максим Бурсак, швидше за все, отримає іншого суперника на бій, який відбудеться 22 лютого в рамках вечора боксу в Броварах (Київщина).

Як стало відомо Luckypunch.net, представник Нікарагуа Пабло Мендоса не може вилетіти в Україну через проблеми з документами.

Замість нього опонентом Максима Бурсака може стати росіянин Максим Смирнов.

Остаточно ситуація проясниться протягом найближчих днів.

Як повідомлялося, 7 грудня 2019 року Макс Бурсак поступився в рейтинговому поєдинку екс-чемпіону світу за версією IBF канадцю Давиду Лем'є. Бій відбувся в Монреалі (Канада) і тривав 10 раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням віддали перемогу Лем'є: 94:93, 93:94, 94:93.

Також Бурсак анонсував підписання контракту відразу на два бої проти Лем'є. Попередньо проведення матчу-реваншу відбудеться в квітні.