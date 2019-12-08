Бокс: Бурсак зазнав спірної поразки від Лем'є

Український боксер двічі відправляв канадця в нокдаун.

Український боксер середньої ваги Макс Бурсак поступився в рейтинговому поєдинку екс-чемпіону світу за версією IBF канадцю Давиду Лем'є, повідомляє Укрінформ.

Бій відбувся в Монреалі (Канада) і тривав 10 раундів. Українець багато атакував і двічі відправив Лем'є в нокдаун - в другому і шостому раундах. У відповідь канадець завдав серію ударів в сьомому раунді, змусивши суддю зустрічі робити відлік вже Бурсаку.

За підсумками десяти раундів судді роздільним рішенням віддали перемогу Лем'є: 94:93, 93:94, 94:93.

Відзначимо, що раніше Бурсак анонсував підписання контракту відразу на два бої проти Лем'є. Попередньо проведення матчу-реваншу відбудеться в квітні 2020 року.