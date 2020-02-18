У Києві відбулася ХІ міжнародна спартакіада “Офіцерські старти”, змагання протягом трьох днів проходили у національному університеті оборони України імені Івана Черняхівського.

Традиційно учасниками спартакіади були команди збройних сил Канади, Латвії, Литви, Польщі та США. Вперше долучилися збірні збройних сил Великої Британії та Японії. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Україну цьогоріч представляли збірні Генерального штабу ЗСУ, видів Збройних сил України, Національної академії Служби безпеки України, Центрального науково-дослідного інституту ЗС України та НУОУ.

Протягом трьох змагальних днів військовики виборювали першість у семи видах спорту: футзалі, настільному тенісі, кульовій стрільбі з ПМ, плаванні, шахах, бадмінтоні та нововведеному більярді.

У Києві відбулася ХІ міжнародна спартакіада “Офіцерські старти” / Фото: nuou.org.ua

За підсумками турніру переможцем стала збірна команда Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського. За традицією, команда-переможець турніру отримала перехідний кубок Міністра оборони України.

Третє загальнокомандне місце виборола збірна Національної академії Служби безпеки України, друге місце посіла збірна Сухопутних військ ЗС України.

Учасники та переможці у кожному виді спорту отримали пам’ятні призи, грамоти та кубки.