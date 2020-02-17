Сестри Кіченок перемогли у першому колі турніру WTA в Дубаї

Український тенісний тандем Людмила Кіченок/Надія Кіченок вийшов у понеділок до 2-го кола парної сітки турніру WTA в Дубаї (ОАЕ) із загальним призовим фондом 2 млн 529 тис 840 дол.

У стартовому раунді сестри обіграли дует Дар'я Юрак (Хорватія)/Ярослава Шведова (Казахстан) - 4:6, 6:2, 10:4, повідомляє Укрінформ Суперниці провели на корті 1 годину 16 хвилин. Читайте також: Світоліна і Ястремська отримали суперниць на турнірі WTA в Дубаї У другому раунді українська пара зіграє проти сьомих сіяних Дуань Інін з Китаю та росіянки Вероніки Кудерметової.