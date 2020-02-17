Світоліна і Ястремська отримали суперниць на турнірі WTA в Дубаї

Визначилися суперниці провідних українських тенісисток на турнірі WTA у Дубаї (ОАЕ) із загальним призовим фондом 2 млн 529 тис 840 дол.

Еліна Світоліна, яка посідає 6-ту сходинку світового рейтингу, у першому колі зіграє проти американки Дженніфер Брейді (№52), повідомляє Укрінформ.

2016 року тенісистки зустрічалися між собою на турнірі в Канаді, де перемогла українка.

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На Даяну Ястремську (26) у стартовому раунді чекає поєдинок з Веронікою Кудерметовою з Росії (9), яка обіграла одеситку в 2016-у та 2019 роках.

На фото: Еліна Світоліна.