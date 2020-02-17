Став відомий гонорар Лопеса за бій з Ломаченком

Став відомий гонорар чемпіона IBF американського боксера Теофімо Лопеса в об’єднувальному поєдинку проти українського чемпіона WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка.

За інформацією Mixsport.pro, Теофімо Лопес отримає рекордний гонорар у своїй професіональній кар'єрі. Вихід у ринг проти Василя Ломаченка принесе йому 2,5 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко, який сьогодні святкує свій 32 день народження, також отримає рекордний гонорар - 4,5 млн доларів.

Нагадаємо, що 30 травня залишається базовою датою проведення поєдинку між чемпіоном WBC, WBA і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) українським боксером Василем Ломаченком і чемпіоном IBF американцем Теофімо Лопесом.

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Бій за звання абсолютного чемпіона світу, скоріше за все, пройде на “Медісон-сквер-гарден” у Нью-Йорку (США) за системою PPV (Pay-per-view, "плати і дивись"). Це буде перший бій Ломаченка на PPV у США. Організаційні питання можуть завершитися вже цього тижня.