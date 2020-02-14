Ломаченко і Лопес завершать переговори про бій наступного тижня

30 травня залишається базовою датою проведення поєдинку між чемпіоном WBC, WBA і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) українським боксером Василем Ломаченком і чемпіоном IBF американцем Теофімо Лопесом.

Поєдинок, скоріше за все, пройде на “Медісон-сквер-гарден” у Нью-Йорку (США). Організаційні питання можуть завершитися вже наступного тижня. Про це повідомив промоутер і засновник компанії Top Rank Promotions Боб Арум.

“Переговори тривають, але наша базова дата - 30 травня. Все має пройти на “Медісон-сквер-гарден”, у Нью-Йорку. Моя мета - завершити переговори до 22 лютого”, - передає слова Боба Арума Sport Arena.

Тривають переговори між командами Ломаченка і Лопеса щодо гонорарів за бій. Вчора Боб Арум зустрівся з представником українського боксера Егісом Клімасом, а також із менеджером американця Девідом Маквотером.

Як повідомлялося, бій Ломаченко - Лопес за звання абсолютного чемпіона світу може відбутися 30 травня за системою PPV (Pay-per-view, "плати і дивись"). Це буде перший бій Ломаченка на PPV у США. Він отримає рекордний гонорар у своїй професіональній кар'єрі. Вихід у ринг проти 22-річного американця гондураського походження принесе українському боксеру 4,5 млн доларів.