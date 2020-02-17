Мадридський футбольний клуб “Реал” не зміг обіграти “Сельту” у домашньому матчі чемпіонату Іспанії.

Поєдинок “Реал” - “Сельта”, який відбувся вчора ввечері у рамках 24 туру чемпіонату Іспанії, завершився з рахунком 2:2, повідомляє iSport.ua.

Голами відзначилися: Кроос (на 52 хвилині), Рамос (65) (з пенальті) - Смолов (7), Міна (86).

Таким чином, у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії відстань між “Реалом” і “Барселоною” скоротилася до 1 очка.

Фото: Getty Images