АПЛ: «Ліверпуль» переміг «Норвіч» і випереджає «Ман Сіті» на 25 очок

«Червоні» здобули 25-у перемогу в сезоні.

В матчі 26-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» обіграв на чужому полі «Норвіч» 1:0, повідомляє Укрінформ.

Вкотре «Ліверпулю» вистачило для перемоги одного забитого м’яча. Автор голу – Садьо Мане. 1:0 – 25-а перемога «Ліверпуля» в сезоні. Також «Червоні» не програють в АПЛ вже 43 матчі.

Команда Юргена Клоппа впевнено лідирує в АПЛ. «Ліверпуль» набрав 76 очок і випереджає другу команду ліги «Ман Сіті» на 25 очок. Свій матч 26-го туру АПЛ «Ман Сіті» зіграє 19 лютого вдома проти «Вест Гема».