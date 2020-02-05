Футболісти “Ліверпуля” не програють вже 40 домашніх матчів поспіль

Футболісти англійського клубу “Ліверпуль” вже 40 домашніх матчів поспіль грають без поразок, а протягом серії здобули 35 перемог.

Позначки у 40 поспіль домашніх матчів без поразок “Ліверпуль” досяг після вчорашньої перемоги над “Шрусбері” в Кубку Англії. Про це повідомляє Sport Arena.

Вчора "Ліверпуль" у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії обіграв "Шрусбері Таун" з рахунком (1: 0). Перша зустріч завершилася з рахунком 2: 2.

Протягом цієї серії підопічні Юргена Клоппа здобули 35 перемог і 5 матчів зіграли внічию, а в останніх 7 домашніх матчах - не пропустила жодного м'яча.

В 1/8 фіналу Кубка Англії “Ліверпуль” зіграє з “Челсі”.

Зазначимо, що в АПЛ “Ліверпуль” впевнено лідирує і наразі випереджає “Манчестер Сіті” на 22 очки.

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