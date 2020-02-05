Футболісти “Ліверпуля” не програють вже 40 домашніх матчів поспіль

Футболісти “Ліверпуля” не програють вже 40 домашніх матчів поспіль

Укрінформ
Футболісти англійського клубу “Ліверпуль” вже 40 домашніх матчів поспіль грають без поразок, а протягом серії здобули 35 перемог.

Позначки у 40 поспіль домашніх матчів без поразок “Ліверпуль” досяг після вчорашньої перемоги над “Шрусбері” в Кубку Англії. Про це повідомляє Sport Arena.

Вчора "Ліверпуль" у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії обіграв "Шрусбері Таун" з рахунком (1: 0). Перша зустріч завершилася з рахунком 2: 2.

Протягом цієї серії підопічні Юргена Клоппа здобули 35 перемог і 5 матчів зіграли внічию, а в останніх 7 домашніх матчах - не пропустила жодного м'яча.

В 1/8 фіналу Кубка Англії “Ліверпуль” зіграє з “Челсі”.

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Зазначимо, що в АПЛ “Ліверпуль” впевнено лідирує і наразі випереджає “Манчестер Сіті” на 22 очки.

Фото: Getty Images

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