«Барселона» перемогла «Гетафе» і наздогнала «Реал»

У мадридського клубу матч в запасі.

«Барселона» вдома перемогла «Гетафе» (2:1) в матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії, повідомив Укрінформ.

У першому таймі «Барселона» забила двічі. Точні удари в активі Антуана Грізманна і Роберто. «Гетафе» скоротив відставання в середині другої половини – відзначився Анхель Родрігес. 2:1 – перемога «Барселони».

«Барселона» набрала 52 очки і порівнялася з «Реалом» на вершині турнірної таблиці Ла Ліги. Мадридці завтра, 16 лютого, вдома зіграють проти «Сельти».