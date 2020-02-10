«Барселона» обіграла «Бетіс» і наблизилася до «Реалу»

Каталонці здобули вольову перемогу в Севільї.

В матчі 23-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Барселона» обіграла на виїзді «Бетіс» 3:2, повідомляє Укрінформ.

В Севільї господарі двічі виходили вперед в першому таймі після голів Каналеса (з пенальті) і Фекіра. «Барселона» ще до перерви двічі відігралась – забили Де Йонг і Бускетс. Переможний м’яч за гостей на 72-й хвилині забив Ленгле. 3:2 – перемога «Барселони».

«Барселона» набрала 49 очок і залишається на другому місці. Каталонці відстають від лідера чемпіонату «Реала» на три очки.