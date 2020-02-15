Футбол: київське "Динамо" перемогло тбілісців на зборі в Туреччині

Футболісти київського "Динамо" провели 15 лютого заключний поєдинок другого навчально-тренувального збору в Туреччині.

На полі стадіону Gloria Serenity міста Белек український клуб обіграв динамівців Тбілісі - 2:0, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили Томаш Кендзьора (24-та хвилина) та Назарій Русин (53).

Нагадаємо, у попередніх матчах другого збору кияни здобули три перемоги, одну зустріч звели унічию і одну програли. Словенську "Олімпію" динамівці здолали з рахунком 5:0, норвезький "Стремсгодсет" - 3:0, "Борац" (Босния и Герцеговина) - 4:1. Результат 1:1 було зафіксовано в зустрічі з білоруським БАТЕ, а рахунок 2:4 - з казахстанським "Тоболом".