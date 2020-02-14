Виконком УАФ затвердив зміни у календарі Прем'єр-Ліги

Виконавчий комітет УАФ затвердив зміни в календарі сезону-2019/20 Прем’єр-Ліги, який раніше більшістю голосів затвердили загальні збори учасників УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

“Із метою забезпечення оптимальних умов для підготовки національної збірної команди України до фінальної частини чемпіонату Європи 2020 року Загальні збори учасників УПЛ більшістю голосів затвердили зміни в календарі Favbet Ліги сезону-2019/20, які у підсумку ухвалив і Виконавчий комітет УАФ”, - йдеться в повідомленні.

Таким чином, календар весняної частини сезону-2019/20 виглядатиме так:

21 тур зміщується з 7 на 4 березня;

22 тур - з 14 на 7 березня;

1/4 фіналу Кубка України - з 4 на 11 березня;

23 тур - з 21 на 14 березня;

24-26 тури - на 21 березня, 4 і 11 квітня;

1/2 фіналу Кубка України - з 22 на 15 квітня;

27-30 тури - на 18, 22, 25 квітня і 2 травня;

31 тур - з 20 на 9 травня;

32-й тур - з 24 на 16 травня.

Матчі плей-офф відбудуться 20 та 24 травня.

Нагадаємо, матчі Євро-2020 пройдуть із 12 червня по 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово). Перший матч Україна зіграє 14 червня в Амстердамі з Голландією.