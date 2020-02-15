Підручний посів десяте місце у спринті чемпіонату світу з біатлону

В Антгольці-Антерсельві (Італія) у суботу, 15 лютого, пройшла чоловіча спринтерська гонка на 10 км 54-го чемпіонату світу з біатлону.

Першим на фініші був росіянин Олександр Логінов, який показав час 22 хвилини 48,1 секунди і не припустився жодного промаху на вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

"Срібло" та "бронзу" здобули французи Кентен Фійон-Має (6,5 секунди відставання; 1 промах) та п'ятиразовий олімпійський чемпіон Мартен Фуркад. (+19,5; 0).

Кращий результат з українців показав Дмитро Підручний (+56,4; 1), який прийшов на фініш 10-м. Артем Прима був 25-м, Сергей Семенов - 42-м, Антон Дудченко - 60-м, Богдан Цимбал - 67-м.