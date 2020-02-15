Російського біатлоніста визнали винним у допінгу та позбавили олімпійського "золота" в Сочі

"Золото" Сочі втратив російський біатлоніст Євген Устюгов.

Росія втратила лідерство в загальнокомандному медальному заліку Олімпійських ігор 2014 року після того, як біатлоніста Євгена Устюгова позбавили «золота» Ігор в Сочі, повідомляє Укрінформ.

Раніше стало відомо, що Устюгова визнали винним в порушенні антидопінгових правил. Крім нього, в естафеті виступили Олексій Волков, Дмитро Малишко та Антон Шипулін. Друге місце в гонці в Сочі зайняла команда Німеччини, третіми стали австрійці, четвертими - норвежці.

Устюгов протягом 21 дня може подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду.

Після втрати даної медалі в активі збірної Росії в медальному заліку ОІ 2014 стало 10 золотих, 9 срібних та 9 бронзових нагород. Росіяни поступилися першим місцем команді Норвегії, на рахунку якої 11 золотих, 5 срібних і 11 бронзових нагород (якщо норвежці отримають бронзу в чоловічій біатлонній естафеті).

Пізніше Міжнародний союз біатлоністів (IBU) підтвердив інформацію про дискваліфікацію росіян Євгенія Устюгова і Світлани Слєпцова за порушення антидопінгових правил.

Рішення про дискваліфікацію винесено на підставі аналізу даних московської антидопінгової лабораторії за 2013 рік.

Слєпцова визнана винною за використання остаріна. Вона дискваліфікована на 2 роки з 11 лютого 2020 року. Устюгов визнаний винним за використання оксандролона. Він відсторонений на 2 роки з 13 лютого 2020-го.