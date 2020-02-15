Завацька не пройшла кваліфікацію турніру WTA в Дубаї

Українська тенісистка Катаріна Завацька програла у трьох сетах Крістіні Кучовій зі Словаччини чвертьфінальний матч відбору до основної сітки турніру WTA Premier у Дубаї (ОАЭ).

Результат поєдинку відповідно 103-ї та 164-ї "ракеток" світу - 6:3, 2:6, 3:6, повідомляє Укрінформ. Тенісистки провели на корті 1 годину 55 хвилин. В основній сітці змагань у Дубаї виступлять кращі українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Читайте також: Визначилися суперниці Світоліної та Ястремської на турнірі WTA у Дубаї Турнір Dubai Duty Free Tennis Championships із загальним призовим фондом понад 2,5 млн дол триватиме до 29 лютого.