Визначилися суперниці Світоліної та Ястремської на турнірі WTA у Дубаї

Відбулося жеребкування основної сітки тенісного турніру WTA Premier із загальним призовим фондом понад 2,5 млн дол Dubai Duty Free Tennis Championships у Дубаї (ОАЭ).

Перша "ракетка" Еліна Світоліна має третій номер посіву. Їй у першому колі дісталася сильна іспанка, фіналістка Відкритого чмепіоната Австралії Гарбіньє Мугуруса, повідомляє Укрінформ.

Даяна Ястремська у стартовому раунді зустрінеться з однією із переможниць кваліфікаційного турніру. У разі успіху одеситка вийде на переможницю матчу Кікі Бертенс (Нідерланди) - Кім Клейстерс (Бельгія).

У відбірковій сітці турніру також зіграє українка Катаріна Завацька.

Додамо, що Світоліна двічі вигравала титул у Дубаї - у 2017-у та 2018 роках. Минулого сезону Еліна зупинилася у півфіналі.

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Нинішні змагання Dubai Duty Free Tennis Championships триватимуть з 17-го по 29 лютого.