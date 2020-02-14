Коляденко і Бережна стали бронзовими призерами чемпіонату Європи з боротьби

У Римі (Італія) триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

Заключний день континентальної першості з жіночої боротьби приніс Україні ще чотири медалі, повідомляє Укрінформ.

До "золота" Юлії Ткач-Остапчук (вагова категорія до 62 кг), "срібла" Аліни Акобії (57 кг) дві "бронзи" додали Ірина Коляденко (65 кг) та Аліна Бережна-Стадник-Махиня (72 кг).

Коляденко у сутичці за 3-тє місце завдала поразки румунці Кристі Інчі (8:0), а Бережна-Стадник-Махиня за півтори хвилини здобула чисту перемогу на туше над Мерве Пул з Туреччини.

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Нагадаємо, днем раніше срібними призерами континентальної першості стали Оксана Лівач (50 кг) та Соломія Винник (55 кг), бронзовими - Ангеліна Лисак (59 кг) і Алла Черкасова (68 кг).

Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби в італійській столиці завершиться 16 лютого турніром представників вільного стилю.

На фото: Ірина Коляденко.