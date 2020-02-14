Калініна програла поєдинок за вихід до 1/4 турніру ITF у США

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не змогла вийти у чвертьфінал турніру ITF у Ніколасвіллі (США).

У другому колі Ангеліна Калініна поступилася володарці wild card Клер Лю зі США з рахунком 1:6, 4:6. Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок тривав 1,5 години. Українська тенісистка допустила 5 подвійних помилок, реалізувала 2 з 4 брейк-поїнтів і програла 5 геймів на власній подачі.

Нагадаємо, що у поєдинку першого кола Калініна (№136 світового рейтингу) обіграла американку Джеймі Леб (№279) з рахунком 6:2, 7:6 (7:4).

Турнір Kentucky Open (ITF World Tennis Tour) із призовим фондом 100 тисяч доларів триватиме у Ніколасвіллі до 16 лютого.