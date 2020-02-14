Цуренко, Костюк і Шошина вийшли до парних півфіналів турніру в Каїрі

Одразу три українські тенісистки досягли півфінальної стадії великого турніру ITF із призовим фондом 100 тис дол ZED Open Women's Tennis у столиці Єгипту.

Дует Марта Костюк/Леся Цуренко пройшов до 1/2 фінала на відмові бельгійсько-єгипетської пари Магалі Кемпен/Сандра Самір, повідомляє Укрінформ.

Учора українки, нагадаємо, здолали лідерів посіву Лару Арруабаррену з Іспанії та румунку Ірину-Камелію Бегу - 6:1, 4:6, 10:5.

Раніше Цуренко вийшла до чвертьфіналу в одиночному розряді, здолавши Леслі Керкгоф з Нідерландів - 6:2, 6:2.

Польсько-український дует у складі Паули Кані і Анастасії Шошиної у чвертьфіналі обіграв у трех сетах другий сіяний румунсько-нідерландський тандем Ірина Марія Баре/Леслі Керкгоф - 0:6, 6:4 10:5.

На фото: Леся Цуренко.