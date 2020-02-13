Калініна вийшла до другого кола турніру ITF у США

Українка Ангеліна Калініна успішно подолала стартовий бар'єр на турнірі Міжнародної федерації тенісу (ITF) Kentucky Open в Ніколасвіллі (США) з призовим фондом $100 тис.

У поєдинку першого кола змагань Калініна (№136 світового рейтингу) обіграла американку Джеймі Леб (№279), повідомляє Укрінформ.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 7:6 (7:4) на користь українки.

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За вихід до чвертьфіналу Kentucky Open Калініна зустрінеться з іншою представницею США Клер Лю (№289), яка взяла гору над посіяною під 7-м номером співвітчизницею Керолайн Доулхайд (№137) - 6:1, 6:4.